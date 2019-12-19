Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle...
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 17 şüpheliyi yakaladı.

19.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:45
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle...

Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 17 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 16'sı tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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