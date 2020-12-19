Başkentte sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerindeki 2 depo ve 2 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 ton 650 litre kaçak etil alkol, 71 şişe sahte içki, anason yağı, viski aroması, 2 bin 60 kaçak etil alkol etiketi, 2 boş IBC tank, 100 boş bidon ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan