Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına...
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.
26.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:27
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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