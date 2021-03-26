Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Araç içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındı"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı esnadaki görüntülerini sosyal medyada paylaşan H.K.A.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı esnadaki görüntülerini sosyal medyada paylaşan H.K.A.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan H.K.A. isimli şahıs hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı