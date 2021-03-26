Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Araç içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Araç içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Emniyet Müdürlüğü: 'Araç içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındı'

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı esnadaki görüntülerini sosyal medyada paylaşan H.K.A.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde 'tam kapanmaya' gidilebilir
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir
Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı esnadaki görüntülerini sosyal medyada paylaşan H.K.A.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan H.K.A. isimli şahıs hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Araç içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:33:29. #1.14#
title