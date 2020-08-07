Ankara Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıranlara göz açtırmıyor
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıranlara göz açtırmıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden bin 590 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıranlara göz açtırmıyor
07.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:39

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden bin 590 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Yapacağınız çağrılar ile sizde gürültü kirliliğine dur deyin" mesajı ile paylaşılan videoda, 2019 yılında abartı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden olan bin 360 sürücüye, 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde bin 590 sürücüye cezai işlem uygulandığı ifadelerine yer verildi. Ayrıca paylaşılan bir başka videoda ise tespit edilen araçlara emniyet personelince cezai işlem uygulandığı görüntüler yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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