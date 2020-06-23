Ankara Emniyet Müdürlüğü "abart egzoz" kullananlara geçit vermiyor Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde araç ve motosikletlerde "abart egzoz" kullananlarla mücadeleyi sürdürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde araç ve motosikletlerde "abart egzoz" kullananlarla mücadeleyi sürdürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araç ve motosikletlerde abart egzoz kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, kurallara uymayıp çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu araçla trafiğe çıkanların ciddi cezalarla karşı karşıya kalabileceği belirtilerek, "2018 yılında 3 bin 973 şahsa işlem yapılırken toplam işlem sayısı 4 bin 37 oldu. 2019 yılına ait ise kişi başına yapılan işlem sayısı 2 bin 75 iken toplam işlem sayısı 2 bin 66 olarak kaydedildi. Yıllara göre yapılan kıyaslamada ise 2019 yılında kişi başına yapılan işlem sayısında yüzde 48, toplam işlem sayısında ise 49 oranında 2018'e göre azalma oldu." bilgilerine yer verildi.

Kaynak: AA