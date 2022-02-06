Ankara elektrik kesintisi! 6 Şubat Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

ANKARA (Haberler.com) - Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazar günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Sincan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: HİSAR, SEVİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: ŞENYUVA, DEFNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 04:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: HİSAR, ALİ AŞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: KANUNİ, ŞEHİT ALİ EKŞİOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 23:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: HİSAR, DAĞDEVİREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 02:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: KUŞCAĞIZ, AŞIK VEYSEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: ŞEFKAT, ERDOĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Arıza kaydı bulunmamaktadır.

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: AVCILAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: ERGENEKON, ALTINTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: MUTLU, 702/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: ÇAĞLAYAN, 295 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: GENERAL ZEKİ DOĞAN, 518 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 02:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: GENERAL ZEKİ DOĞAN, 518 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.02.2022 03:02 'da verilmesi planlanmaktadır.

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 23:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: BAĞLICA, 1325 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: BAĞLICA, 1325 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Arıza kaydı bulunmamaktadır.

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: AYDINLIKEVLER, ÇEVRELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: ÖNDER, 920 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Açıklama: AYDINLIKEVLER, ARAMA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haberler.com - Gündem