Ankara elektrik kesintisi! 6 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BARBAROS Mahallesi, BİNNAZ Sokak

Elektrik verilme zamanı: 05 Nisan 2025 - 22:50

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

İLKBAHAR Mahallesi, DOĞUKENT Sokak

Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

ÇAVUŞLU Mahallesi, ÇAVUŞLU Sokak

Elektrik verilme zamanı: 06 Nisan 2025 - 01:33

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI Mahallesi, 2736 Sokak

Elektrik verilme zamanı: 05 Nisan 2025 - 23:43

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

İLKBAHAR Mahallesi, TURAN GÜNEŞ Sokak

Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI Mahallesi, 2798 Sokak

Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

DEVLET Mahallesi, ATATÜRK Sokak

Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

(Not: Bu adreste üç kez aynı bildirim yer almakta.)

BAHÇELİEVLER Mahallesi, DÖGOL Sokak

Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

NAMIK KEMAL Mahallesi, KUMRULAR Sokak

Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası