Ankara elektrik kesintisi! 6 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 6 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 6 Nisan Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BARBAROS Mahallesi, BİNNAZ Sokak
Elektrik verilme zamanı: 05 Nisan 2025 - 22:50
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
İLKBAHAR Mahallesi, DOĞUKENT Sokak
Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
ÇAVUŞLU Mahallesi, ÇAVUŞLU Sokak
Elektrik verilme zamanı: 06 Nisan 2025 - 01:33
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI Mahallesi, 2736 Sokak
Elektrik verilme zamanı: 05 Nisan 2025 - 23:43
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
İLKBAHAR Mahallesi, TURAN GÜNEŞ Sokak
Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI Mahallesi, 2798 Sokak
Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
DEVLET Mahallesi, ATATÜRK Sokak
Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
(Not: Bu adreste üç kez aynı bildirim yer almakta.)
BAHÇELİEVLER Mahallesi, DÖGOL Sokak
Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
NAMIK KEMAL Mahallesi, KUMRULAR Sokak
Elektrik verilme zamanı: En kısa sürede
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası