Ankara elektrik kesintisi! 6 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 6 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 6 Eylül Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
KIZILIRMAK, HASAN CELAL GÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.09.2025 23:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KIZILIRMAK, 1428 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.09.2025 23:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI DİKMEN, 634 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI DİKMEN, 635 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HİLAL, 676 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HİLAL, SUKARNO Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2780 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.