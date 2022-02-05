Ankara elektrik kesintisi! 5 Şubat Cumartesi Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Şubat Cumartesi günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Şubat'ta Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Sincan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ve detayları…
ANKARA (Haberler.com) - Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Cumartesigünü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Sincan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: YEŞİLTEPE, 1999 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KAFKAS, 8 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KARAKAYA, BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 01:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KARAKAYA, BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: AKTEPE, 429 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: YAYLA, 1511 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: AŞIKPAŞA, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ÇUKURAMBAR, BUDAPEŞTE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 14:12 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2797 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 03:39 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: HİLAL, 700 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ERTUĞRULGAZİ, KUTLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: BİRLİK, 438 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: AŞIKPAŞA, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: SÖĞÜTÖZÜ, SÖĞÜTÖZÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: GÖKTÜRK, 187 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: MUHSİN ERTUĞRUL, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 05:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: AYRANCI, GÜLERYÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: MUHSİN ERTUĞRUL, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: AŞIKPAŞA, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 01:04 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ALACAATLI, 3464 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Arıza kaydı bulunmamaktadır.
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ÇAĞLAYAN, 302 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: GÖKÇEYURT, GÖKÇEYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KUTLUDÜĞÜN, PINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: TÜRKÖZÜ, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ŞAFAKTEPE, TAŞLIÇAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: BAYINDIR, BAYINDIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KUTLU, 484 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 16:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ALTINEVLER, TOPAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 02:26 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KUTLUDÜĞÜN, 2190 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ERYAMAN, ŞAPKA DEVRİMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 02:26 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KUTLUDÜĞÜN, 2190 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Arıza kaydı bulunmamaktadır.
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: BEŞİKKAYA, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 03:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ÖNDER, 926 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: FERİDUN ÇELİK, 1778 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.