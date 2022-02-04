Ankara elektrik kesintisi! 4 Şubat Cuma Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? 4 Şubat Cuma günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Şubat'ta Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ve detayları…
ANKARA (Haberler.com) - Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Şubat Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ESERTEPE, BALKAYNAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: YÜKSELTEPE, 1954 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ESERTEPE, 282 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 03:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: MUSTAFA KEMAL, 2075 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: MÜRSEL ULUÇ, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KEKLİK PINARI, 886 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ALACAATLI, 3346 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ANITTEPE, GENÇLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ÇUKURAMBAR, BUDAPEŞTE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: MÜRSEL ULUÇ, 931 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 04.02.2022 04:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2773 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: ÖZEVLER, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: İVEDİKKÖY, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: MİSKET, 634 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: DUTLUK, 636/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.