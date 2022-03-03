Ankara elektrik kesintisi! 3 Mart Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Mart Perşembe günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Sincan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KAVACIK SUBAYEVLERİ, AŞİYAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.02.2022 23:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

HİSAR, KARAAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 03:43 'da verilmesi planlanmaktadır.

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ANITTEPE, GENÇLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YUKARI BAHÇELİEVLER, AŞKABAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YUKARI DİKMEN, 638 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MÜRSEL ULUÇ, 932 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÖN CEBECİ, SAMUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YEŞİLBAYIR, 1788 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

CENGİZHAN, 859 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KÜÇÜK KAYAŞ, 1900 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 01:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

KAYAŞ, 1483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BOĞAZİÇİ, NEŞET ERTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MUTLU, 715 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.

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