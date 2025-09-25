Ankara elektrik kesintisi! 25 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya / Ahlatlıbel Mahallesi

1831. Sokak'ta arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya / Balgat Mahallesi

1412. Sokak

Mevlana Sokak

Belirtilen bölgelerde arıza mevcuttur. Ekipler çalışmalarına devam etmektedir.

Çankaya / Hilal Mahallesi

691. Sokak'ta arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.09.2025 saat 00:34'te verilmesi planlanmaktadır.

Çankaya / Aşıkpaşa Mahallesi

691. Sokak

211. Sokak

209. Sokak

Açın Sokak

Göztaşı Sokak

Rüya Sokak

Bu bölgelerde arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.09.2025 saat 00:34'te verilmesi planlanmaktadır.