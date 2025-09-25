Ankara elektrik kesintisi! 25 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 25 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 25 Eylül Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya / Ahlatlıbel Mahallesi
1831. Sokak'ta arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya / Balgat Mahallesi
1412. Sokak
Mevlana Sokak
Belirtilen bölgelerde arıza mevcuttur. Ekipler çalışmalarına devam etmektedir.
Çankaya / Hilal Mahallesi
691. Sokak'ta arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.09.2025 saat 00:34'te verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya / Aşıkpaşa Mahallesi
691. Sokak
211. Sokak
209. Sokak
Açın Sokak
Göztaşı Sokak
Rüya Sokak
Bu bölgelerde arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.09.2025 saat 00:34'te verilmesi planlanmaktadır.