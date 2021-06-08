Ankara Eğitim Platformundan eğitim kurumlarına "LGS sürecine saygılı olunması" çağrısı Açıklaması
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Ankara Eğitim Platformundan eğitim kurumlarına "LGS sürecine saygılı olunması" çağrısı Açıklaması

Ankara Eğitim Platformundan eğitim kurumlarına 'LGS sürecine saygılı olunması' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Ankara Eğitim Platformu, bazı eğitim kurumlarının gayriresmi bilgilere dayalı olarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonucunu açıkladıklarını, bunun veli ve öğrencileri etkilediğini bildirdi.

Ankara Eğitim Platformu, bazı eğitim kurumlarının gayriresmi bilgilere dayalı olarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonucunu açıkladıklarını, bunun veli ve öğrencileri etkilediğini bildirdi.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 milyon 200 binden fazla öğrencinin başvurusu ile ülke genelinde pazar günü yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının 30 Haziran 2021'de açıklanacağı hatırlatıldı.

Sınavdan sonraki gün bazı eğitim kurumlarının LGS birincilerini ilan etmelerinin ve bununla ilgili sosyal ve basılı medyada reklam vermelerinin hiçbir yasal, bilimsel, objektif ve etik temele dayanmadığı kaydedildi.

Tüm eğitim kurumlarından öncelikli ve en üst düzeydeki beklentinin, pedagojinin temel ilkeleri ile etik kurallara bağlılık ve sorumlu davranmak olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 milyondan fazla aile 30 Haziran'da yapılacak resmi açıklamayı beklerken, etik olmakla mükellef eğitim kurumlarının gayriresmi bilgilere dayalı olarak sınav birincilikleri açıklamaları, ülkemizde eğitimin yürütülmesine ve itibarına zarar vermekte, yanıltıcı faaliyetler ve tanıtımlar ile veli ve öğrenciler etki altında bırakılmaktadır. Bu nedenlerle, tüm eğitim kurumlarını hukuka, bilime ve etiğe saygılı olmaya, binlerce görevlinin çabası ile yürütülen sınav sürecine saygı göstermeye davet ediyoruz. Değerli Türk kamuoyundan yanıltıcı açıklamalara itibar etmeyerek resmi açıklamaların beklenmesi konusunda hassasiyet rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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