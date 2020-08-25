Ankara Eczacı Odasından eczane çalışanına şiddete tepki
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Ankara Eczacı Odasından eczane çalışanına şiddete tepki

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, eczacıların ve eczane çalışanlarının şiddete maruz kalmasının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, Ankara'daki bir eczanede yaşanan şiddet olayıyla ilgili kişilerin bir an önce bulunarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

25.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:44

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, eczacıların ve eczane çalışanlarının şiddete maruz kalmasının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, Ankara'daki bir eczanede yaşanan şiddet olayıyla ilgili kişilerin bir an önce bulunarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ercanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ağır bir salgın olduğunu dile getirerek birey ve toplum sağlığının korunması ve hizmetin sürdürülebilir olması için sağlık çalışanlarının büyük emek verdiğini söyledi.

Bu süreçte toplumun her kesiminin hekimler, eczacılar ve tüm sağlık çalışanlarının yanında olması gerektiğini vurgulayan Ercanlı, zaman zaman yaşanan şiddet olaylarını "çok üzücü ve kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir eczaneye giren kadın ve erkeğin eczane çalışanına sözlü tacizde bulunması ve masadaki sağlık ürünlerini fırlatmasına ilişkin görüntülerle ilgili görüşlerini paylaşan Ercanlı, "Pandemi sürecinde de sağlıkta şiddet, maalesef en önemli gündem maddelerimizden biri olmaya devam ediyor. Ankara'daki bir eczanemizde ne yazık ki sağlıkta şiddetin bir örneğiyle karşılaştık. Sağlıkta yaşanan şiddet, sağlık hizmetlerini aksatmakta ve verilen hizmetin kalitesini düşürmektedir. Halk sağlının korunması için zor şartlar altında fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına uygulanan her türlü şiddet bir an önce son bulmalıdır." diye konuştu.

"Sağlıkta şiddetin normalleşmesine ve sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz"

Ercanlı, yaşanan tüm şiddet olaylarını kınadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sağlık sisteminde ilaç ve sağlık danışmanlığı gibi son derece önemli bir görevi yerine getirerek birinci basamak sağlık hizmeti veren eczacıların ve eczane çalışanlarının şiddete maruz kalması asla kabul edilemez.

Sağlıkta şiddetin normalleşmesine ve sıradanlaşmasına hiçbir şekilde izin vermeyecek, meslektaşlarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı korumaya devam edeceğiz. 15 Nisan 2020 tarihinde yasalaşan 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' gereği fiili işleyen saldırganların bir an önce bulunarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Meslektaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın her zaman destekçisi olacağız."

Ankara Eczacı Odasından eczane çalışanına şiddete tepki

Kaynak: AA

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