Ankara Eczacı Odasınca hazırlanan eğitici boyama kitabı Ankaralı ve İzmirli çocuklara dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara Eczacı Odasınca hazırlanan eğitici boyama kitabı Ankaralı ve İzmirli çocuklara dağıtılacak

04.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:49
Ankara Eczacı Odasınca hazırlanan eğitici boyama kitabı Ankaralı ve İzmirli çocuklara dağıtılacak

Ankara Eczacı Odasınca eczacılığa duyulan ilgiyi ve güveni arttırmak amacıyla hazırlanan, eğitici ve eğlendirici görsellerin yer aldığı boyama kitabı, Ankara ve İzmir'deki eczanelerde çocuklara ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Eczacı Odasınca eczacılığa duyulan ilgiyi ve güveni arttırmak amacıyla hazırlanan, eğitici ve eğlendirici görsellerin yer aldığı boyama kitabı, Ankara ve İzmir'deki eczanelerde çocuklara ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Komisyonu ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama iş birliğiyle, eczacılık mesleğini çocuklara eğlendirici oyunlarla tanıtmaya yönelik proje hayata geçirildi.

Eczacılık mesleğinin önemi ve sağlık sektöründeki yeri konusunda çocuklarda farkındalık yaratılması amaçlanan proje kapsamında hazırlanan boyama kitabında, eczacılık mesleğine duyulan ilgiyi ve güveni arttıracak eğitici ve eğlendirici görsellere yer verildi.

Ankara ve özellikle deprem nedeniyle zor günler geçiren İzmir'deki çocuklara moral vermek amacıyla 20 bin boyama kitabı eczanelerde ücretsiz dağıtılacak.

Hastalıklardan korunmada aşının önemine de dikkat çekilen kitabın 10 bini İzmir'de, 10 bini ise Ankara'da eczaneler tarafından çocuklara ücretsiz verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Eser Yenenler Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Eczacı Odasınca hazırlanan eğitici boyama kitabı Ankaralı ve İzmirli çocuklara dağıtılacak - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:52:35. #1.15#
title