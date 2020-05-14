ANKARA 'Ebeveynler koronavirüs hakkında negatif konuşmayı bırakmalı'
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ANKARA 'Ebeveynler koronavirüs hakkında negatif konuşmayı bırakmalı'

'Ebeveynler koronavirüs hakkında negatif konuşmayı bırakmalı'UZMAN Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, "Anne ve baba panikse, korkuyorsa, endişelerini fazlasıyla dile getiriyorsa, çocuk 'ben çok tehlikeli bir şey yaşıyorum' der.

ANKARA 'Ebeveynler koronavirüs hakkında negatif konuşmayı bırakmalı'
14.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:50

'Ebeveynler koronavirüs hakkında negatif konuşmayı bırakmalı'

UZMAN Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, "Anne ve baba panikse, korkuyorsa, endişelerini fazlasıyla dile getiriyorsa, çocuk 'ben çok tehlikeli bir şey yaşıyorum' der. Ebeveynler koronavirüs hakkında çok fazla negatif konuşmayı bırakacaklar" dedi.

Uzman Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, koronavirüs salgınına ilişkin yeni normalleşe süreci kapsamında 'eski düzene dönüyoruz' algısının kaldırılması gerektiğini belirtti. Yeni normalleşme sürecine geçerken Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerdiği önlemleri alarak, anın ve günün yaşanması gerektiğine dikkat çeken Köle, "Hayatımıza dair endişelerimiz yerine biraz kısa vadeli düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin, 'bu hafta dışarı kaç kere çıkacağım, çıktığımda maskemi takıyor muyum?' gibi güne ilişkin kısa vadeli önlemler almak bir şeyi başarmış hissi ve güvende olma duygusunu yaratacağı için rahatlatacaktır. 'Eskiye döneceğiz' diye ısrarcı bir şekilde 'eskiye dönmezsek, her şey çok kötü olacak' şeklindeki düşüncelerinizi bırakıp, kısa vadeli planlar ve öncelikler oluşturup ona göre hareket etmek gerekiyor" dedi.

'ÇOCUKLARIN BÜYÜK BİR KISMI EVE ÇOK ALIŞTI'

Köle, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan çocukların evde olma durumuna oldukça alıştığını söyledi. Okulların eğitime başlamasıyla çocukların okula giderken biraz zorlanacağını kaydeden Köle, şöyle konuştu:

"Okula gitmek istemeyen, sabah kalkmak istemeyen 'okula gitmek zorundasın' dediğimiz çocuklar, zorunda olmadıklarını gördü. Evden de ders dinlenip, ödev yapılabileceğini öğrendiler. Dolayısıyla çocukların büyük bir kısmı eve çok alıştılar. Çok haraketli çocuklar ya da dışarıda rahatça, özgürce arkadaşıyla oynamadaki kısıtlılık çocukları biraz yormuş olabilir. Ancak aileleriyle birlikte evde keyifli zaman geçiriyorlarsa, evi çok sevdiler. Okulun başladığı dönemde, okula giderken biraz zorlanacaklar. Bu süreci tatil şeklinde değil de öyle olması gerektiği için olduğunu, okul açılınca da öyle olması gerektiği konusunda yine net olmaları gerekiyor."

'BUNLARIN HEPSİ KAYGIDAN DOLAYI'

Çocukların bakış açısının anne ve babaların bakış açılarından şekillendiğini ifade eden Köle, şunları kaydetti:

"Anne ve baba panikse, korkuyorsa, endişelerini fazlasıyla dile getiriyorsa, çocuk 'ben çok tehlikeli bir şey yaşıyorum' der. Evet, tehlikeli bir durum yaşıyoruz; ancak bu çocuğun yaşına göre fazla bir bilgidir. Yani yaşından fazla bilgiyi hiçbir çocuk taşıyamaz. O zaman takıntılar, sürekli koronavirüsten dolayı herkesi takip etme durumları, defalarca el yıkama ya da gece ağlamaları artıyor. Bunların hepsi kaygıdan dolayıdır. Önlemlere nasıl önerildiyse, aynı şekilde devam edip, o hayatı yaşamaya geçmemiz gerekiyor. Bunun için ailelerin çocuklara model olması gerekiyor. Kişi bütün önemlerini alıp dışarıya çıkıyorsa, eve gelince tekrar hijyenime dikkat edip önlemlerimi alıp evime adapte oluyorsa, bunu gören çocuk 'dışarı çıkılabilir, koronavirüs beni mahvetmeyecek' düşüncesiyle dikkat edecekler. Anne ve babalar ne yapıyorsa o şekilde ilerleyecek. Ebeveynler koronavirüs hakkında çok fazla negatif konuşmayı bırakacaklar. Günlük hayatımızı yeni düzene göre yeniden yaşamaya başlayacağız."

ANKARA 'Ebeveynler koronavirüs hakkında negatif konuşmayı bırakmalı'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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