: Ankara dsö türkiye temsilcisi ursu: koronavirüsten korunmak için sık sık el yıkanması çok önemli

06.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:53

DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: Koronavirüsten korunmak için sık sık el yıkanması çok önemli

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, 'koronavirüs' salgınına yönelik halihazırda spesifik bir tedavi önerileri olmadığını söyledi. Ursu, salgınından korunmanın genel olarak solunum yolu hastalıklarından korunmayla doğru orantılı olduğunu belirterek "Bu alanda ilk sırada el yıkamak geliyor. Düzgün ve sık sık el yıkanması bu süreçte çok önemlidir" dedi. DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan 'koronavirüs' salgınına ilişkin, DHA'ya açıklama yaptı. 'Koronavirüs' salgınının bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu, acil durum ilan ettiklerini belirtti. Çin hükümetinde başlayan salgının şu anda uluslararası alana da yayıldığını ifade eden Ursu, "Şu anda ölüm vakaları gerçekleşiyor. Biz DSÖ olarak halk sağlığı önlemleri alınması için çağrıda bulunuyoruz. Bu önlemlerin arasında vakaların tespit edilmesi, semptomatik vakaları görüldüğünde bu durumun yayılmasına engel olunduğundan emin olunması yönündeki önlemler için çağrıda bulunuyoruz. Aynı zamanda bu vakaların takip edilmesi, diğer insanlarla kontak kurulmaması ve izolasyon önlemlerinin alındığına dair emin olunması için çağrıda bulunuyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum; vakaların yüzde 99'u şuan Çin hükümetinde gerçekleşmektedir. Sadece yüzde 1'i Çin hükümetinin dışında görülmektedir. Şunu anlamalıyız ki; bu salgının yayılması şuan Çin hükümetinde yoğunlaşmış durumdadır. Ama uluslararası düzeyde de önemli önlemler alınmalıdır" dedi.

'ULUSLARARASI BİRLİKTELİK ÇOK ÖNEMLİ'

DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu, DSÖ olarak Çin dışında dünyanın geri kalanında bu salgının yayılmasının yüksek olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu virüsün yayılma potansiyeli oldukça yüksek. Bu yüzden özel önlemlerin alınması, özel prosedürlerin uygulanmasını öngörüyoruz. DSÖ olarak halk sağlığı acil durumu ilan etmiş durumdayız. Bu acil durum ne manaya geliyor? İlk olarak herkes için farkındalığın öngörülmesini söylüyoruz. Daha sonra uluslararası birliktelik bu konuda çok önemlidir. Bu aşamada virüsün durdurulması ve kontrol altına alınması için iş birliği yapılması çok önemlidir. Koronavirüs ve bunun yarattığı hastalığa yönelik şu anda halihazırda spesifik bir tedavi önerimiz maalesef yok. Bizim tavsiyelerimiz semptomların tedavi edilmesi üzerinedir. Maalesef antibiyotikler bu virüse karşı etkili değil ya da herhangi özel bir ilaç yok. Ancak sağlık profesyonelleri semptomların tedavisi üzerine odaklanmış durumdadır."

'DÜZGÜN VE SIK SIK EL YIKAMAK BU SÜREÇTE ÖNEMLİ'

'Koronavirüs' salgınından korunmanın genel olarak solunum yolu hastalıklarından korunmayla doğru orantılı olarak ilerlediğini belirten Ursu, "Bu alanda ilk sırada el yıkamak geliyor. Düzgün ve sık sık el yıkanması bu süreçte çok önemlidir. Aynı zamanda solunum yolu hastalıkları öksürük, hapşırık semptomlarını da bir arada getiriyor. Bu da diğer insanlara bu virüsün yayılmasına sebep oluyor. Diğer insanlara yayılmasını önlemek için örneğin hastalara bakan doktorlar, hemşireler maske takarak özel önlem alabilirler. Bunun yanı sıra, farklı tavsiyelerde de bulunabiliriz. Örneğin, gıda güvenliğinin sağlanması ve piyasanın düzgün bir şekilde organize edilmesidir. Piyasanın düzgün bir şekilde organizasyonuyla ilgili aslında iyi örnek uygulamaları halihazırda mevcuttur" diye konuştu.

'TAVSİYELERİ YAKINDAN GÖZLEMLEMELİYİZ'

Ursu, 'koronavirüs' salgınında görülen semptomların diğer solunum yolu hastalıklarında görülen semptomlarla aynı olduğuna işaret ederek "Sadece çok küçük oranda hastalarımız daha şiddetli semptomlar ortaya koyuyorlar. 'Koronavirüs'ten kaynaklı ölüm oranı şuan daha önce bildiğimiz 'sars' salgınından kaynaklı ölüm oranından daha azdır. Biz yine de dikkatli olmalıyız. Süreçteki tavsiyelerin hem Çin hükümetinde hem de tüm dünyada nasıl uygulandığını yakından gözlemlemeliyiz. Umuyoruz ki, bu salgın daha büyük boyutlara varmadan önlenecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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