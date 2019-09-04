04.09.2019 19:14

Ankara Dolandırıcılık'tan "Avlu" operasyonu kamerada

ANKARA - Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler kendini savcı, polis ve polis amiri tanıtan kişiyi Hacı Bayram Veli Camii avlusunda düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Ankara Aşayis Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro Amirliğine bağlı ekipler kendini savcı,polis ve polis amiri olarak tanıtan, bu yolla bir çok kişiyi dolandıran zanlıyı düzenlenen operasyonla Hacı Bayram Veli Camii avlusunda yakalandı. Zanlının belirlediği insanlarla iletişme geçerek kendisi savcı polis olarak tanıtıp, kendilerinin suça karıştığını ve aklanmaları için para göndermeleri söyleyerek ikna etmeye çalıştı. Tuzağa düşenler belirlenen ve telefonda söylenen adreslere paraları götürüp bıraktı. Mağdur edilen vatandaşlardan birisi de FETÖ terör örgütü üyelerini alacağız sizinde bu çalışanlarla isminiz geçiyor denilerek banka hesabından 150 bin TL değerinde altınları dolandırıcılar tarafından alındı.

Dolandırıcı zanlının kendisini dinine bağlı bir müslüman olarak tanıttığı, mağdurların dini duygularını kullanarak güven kazandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda Hacı Bayram Veli Camiin'de yakalanan zanlı 150 bin TL'sini alarak dolandırdığı şahsı "Paranızı çekin, camii avlusuna görevlilerimiz sizden alacak, siz müslüman adamsınız parayı görevliye ver ve sende Cuma namazını kıl bize dua et" diye kandırdığı ortaya çıktı.

Kılıktan kılığa giriyor

Cami avlusunda Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirliğine bağlı ekiplerce kıskıvrak yakalanan zanlının üzerinden çıkan araç anahtarı polisleri şüphelendirdi. Anahtarla çevrede yapılan araştırmada caminin iki sokak arkasındaki bir aracın anahtarı olduğu anlaşıldı. Araç içinde yapılan aramada çok sayıda suçta kullanılan cep telefonları ve tanınmamak için peruklar, şapkalar ve kıyafetler ele geçti.

Kaynak: İHA