Ankara dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

12.10.2019 17:28

Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA DHA

Kaynak: DHA