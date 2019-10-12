Ankara dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

Ankara dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandıAnkara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı.

12.10.2019 17:28
Ankara dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA DHA

Kaynak: DHA
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