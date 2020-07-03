ANKARA Doç. Dr. Bayraktar'dan sosyal medya düzenlemesine destek: Bu alanda çalışma yapılmalı
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ANKARA Doç. Dr. Bayraktar'dan sosyal medya düzenlemesine destek: Bu alanda çalışma yapılmalı

Doç. Dr. Bayraktar'dan sosyal medya düzenlemesine destek: Bu alanda çalışma yapılmalıBANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr.

03.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:21

Doç. Dr. Bayraktar'dan sosyal medya düzenlemesine destek: Bu alanda çalışma yapılmalı

BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Özellikle sosyal medyanın denetlenmesi, gözden geçirilmesi ve sosyal medya yasasının çıkarılması, sadece Türkiye özelinde değil bütün dünya için söz konusudur. Bu alanda bir çalışma yapılmalıdır" dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar, sosyal medyanın kullanıcı kaynaklı bir tabana sahip olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajın sonuçlarının toplumsal, kitlesel bir örgütlenme olarak görüldüğünü belirten Doç. Dr. Bayraktar, "İnsanların özel yaşantılarına ait bulguların, belgelerin ya da aslı olmayan şeylerin paylaşımıyla insanların nasıl travmatik yaşamlara sahip olduklarını takip edebiliyorsunuz. Bu yüzden özellikle sosyal medyanın denetlenmesi, gözden geçirilmesi ve sosyal medya yasasının çıkarılması, sadece Türkiye özelinde değil bütün dünya için söz konusudur. Bu alanda bir çalışma yapılmalıdır" dedi.

'BU TÜR SALDIRILARI ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Bayraktar, Türkiye'de herkesin sosyal medyayı özgürce kullanmasını ama kullanırken hak, hukuk ve özgürlük alanlarına müdahil olmasını istemediklerini belirtti. Bayraktar, şunları söyledi:

"Bir bebeğe, anneye, yuvaya bir saldırı var. Bizim kültürümüzde bebek, yuva, anne çok kutsal kavramlardır. Bir bebeğin siyasi fikri olmaz, partisi olmaz. Bebek, bebektir; anne, annedir. O yüzden kim olursa olsun, ne olursa olsun bu tür saldırıları asla kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bu platformlar kesinlikle insanların özgürlüklerini, özgürlük alanlarını önemsemiyorlar. Onlar için en önemli şey para kazanmak. O yüzden bu platformların vergilendirilmesi de çok önemli bir durum diye düşünüyorum. Üzerinde hazırlık yapılan çıkması düşünülen yasa ile ilgili şunu söylemek önemli; bugün maalesef sosyal medyadaki bu platformlar denetlenemediği için devletin güvenliği söz konusu olduğu zaman biz bu platformlarla çok sağlıklı iletişim sağlayamıyoruz. Umuyorum ki, bu yasa ile beraber bu düzenlemelerde söz konusu olur. Ulusal güvenlik konuları yeniden masaya yatırılmış olur."

'BU DURUMA HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLDÜK'

Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlara üzüldüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim kültürümüzde bir çocuk dünyaya geldiği zaman ailesine tebrik mesajı gönderilir. Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşinin sosyal medyada yaşadığı bu duruma hepimiz çok üzüldük. Umuyorum Türkiye'de bundan sonraki süreçte yapılan düzenlemeler ile beraber daha kalıcı, insanların özel yaşantılarını, yaşam alanlarını daha koruyabileceğimiz ve güvence altına alabileceğimiz bir yasayla bu süreci sonuçlandırmış oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tamamen bir yasaklama değil, bununla ilgili bir çalışma söz konusudur. Bazıları bilinçli olarak 'Türkiye'de sosyal medya tamamen yasaklanıyor' çalışması varmış gibi lanse etmeye çalışıyor. İşin aslının böyle olmadığını önümüzdeki süreçlerde hepimiz göreceğiz."

'HER İSTEDİĞİMİZİ VE DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜ PAYLAŞAMAYIZ'

Avrupa'da son 15 yıldır 'medya-okuryazarlığı' diye bir kavramın var olduğunu ifade eden Bayraktar, "Sosyal medyada sıradan bir haber çok reyting sağlamıyor. Yalan ya da insanların dikkatini çekebilecek, onların algısına dönük üretilen bir haber çok çabuk yayılıp insanlar tarafından gerçekmiş gibi algılanabiliyor. Takipçileri bu konuda uyarmak istiyorum; burada sadece sosyal platform ya da sosyal medya sahipleri değil aynı zamanda bunları takip edenler, bunları beğenenlerde bunlardan sorumludur. Çünkü sosyal medyanın da kendine göre sorumlulukları var. Her istediğimizi ve düşündüğümüzü paylaşamayız. Burada özgürlükler çok önemli. Ama başka insanların özgürlük alanlarına müdahale ettiğimiz zaman kendi özgürlüğümüzden söz etmemiz çok da mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA Doç. Dr. Bayraktar'dan sosyal medya düzenlemesine destek: Bu alanda çalışma yapılmalı

Kaynak: DHA

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