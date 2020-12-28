ANKARA -Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile görüştü
28.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yi karşılaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yi karşılaması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan