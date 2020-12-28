ANKARA -Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ANKARA -Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile görüştü

28.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yi karşılaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yi karşılaması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

ANKARA -Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile görüştü
ANKARA -Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Hatice Şendil
Spor Ryan Babel Fatih Terim Fırat Aydınus Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANKARA -Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile görüştü | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 21:10:17. #1.15#
title