Ankara Devlet Tiyatrosunun "Bizim Yunus" oyunu canlı yayında prömiyer yapacak

Ankara Devlet Tiyatrosunun "Bizim Yunus" adlı oyununun prömiyeri, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle canlı yayında gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosunun "Bizim Yunus" adlı oyununun prömiyeri, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle canlı yayında gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'da Ankara Resim ve Heykel Müzesinin Türkocağı Sahnesi'nde seyircisiz perde açacak oyun, ramazan için hazırlanan etkinlikler kapsamında TRT 2'den canlı yayınlanacak.

Sönmez Atasoy'un yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü yaptığı oyunda, Yunus Emre'yi Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandıracak.

Dekoru Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Mustafa Bal ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait oyunda, "Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta?" teması işlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık