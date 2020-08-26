Ankara Devlet Opera ve Balesi perdesini 1 Eylül'de aralıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Devlet Opera ve Balesi perdesini 1 Eylül'de aralıyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) etkinlikleri Eylül ayı boyunca Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi perdesini 1 Eylül'de aralıyor
26.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:37

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) etkinlikleri Eylül ayı boyunca Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Tüm dünyada yaşanan küresel salgın sebebiyle salonlardan uzak kalan sanatseverler, yıldızların altında opera keyfi yaşayacak. Etkinlikler Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin gözde konser mekanı Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilecek ve alan kapasitesinin dörtte biri kullanılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, başkentlileri sanatın iyileştirici gücüyle açık havada müziğin keyfine varmaya davet ediyor.

1 Eylül'de Ken Ludwig'in 'Bir Tenor Aranıyor' isimli müzikal komedisi ile başlayacak program, 5 Eylül'de gerçekleşecek Napoli Gecesi Konseri ile devam edecek. Etkinlikler, 11 Eylül'de gala konser, 15 Eylül'de Rus Gecesi konseri, 18 Eylül'de koro konseri ve 22 Eylül'de Azerbaycan Gecesi konseri ile son bulacak. 26 Eylül akşamı ise yeniden 'Bir Tenor Aranıyor' müzikali ile Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak.

7 yaş sınırının bulunduğu etkinlikler saat 21.00'de başlayacak. Biletler ise biletinial.com üzerinden satışa sunulacak.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları Ekonomi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor Magazin
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Son Dakika: Başsavcılık, tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti
Son Dakika: Başsavcılık, tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor
Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Faik Öztrak Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Lionel Messi Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Barcelona Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: Ankara Devlet Opera ve Balesi perdesini 1 Eylül'de aralıyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:41:34. #1.15#
title