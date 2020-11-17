Ankara Devlet Opera ve Balesi "Operet Gecesi"ni sanatseverlerle buluşturacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Devlet Opera ve Balesi "Operet Gecesi"ni sanatseverlerle buluşturacak

17.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:52
Ankara Devlet Opera ve Balesi

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) dünyaca ünlü bestecilerin seçkin eserlerinin seslendirileceği Operet Gecesi'ni 21 Kasım Cumartesi günü sanatseverlerle buluşturacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) dünyaca ünlü bestecilerin seçkin eserlerinin seslendirileceği Operet Gecesi'ni 21 Kasım Cumartesi günü sanatseverlerle buluşturacak.

ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, Operet Gecesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri ve orkestrasıyla Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü bestecilerin seçkin eserlerinin seslendirileceği, orkestra şefliğini Andrea Solinas'ın üstleneceği konserde, soprano Funda Saltaş Ateşoğlu, Görkem Ezgi Yıldırım, mezzo soprano Ezgi Karakaya, tenor Ayhan Uştuk ve bariton Arda Aktar sahne alacak.

Yarasa, Şen Dul, Çardaş Prensesi ve Tebessümler Diyarı operetlerinden en sevilen aryalarla gerçekleşecek Operet Gecesi konseri, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun, yeni seyirci oturma düzeniyle başkentlilerin beğenisine sunulacak. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

İlgili Haberler

Ressam Tolga Boztoprak'ın 'Figan' sergisi sanatseverlerle buluştu
Ressam Tolga Boztoprak'ın "Figan" sergisi sanatseverlerle buluştu
'Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama' suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi
"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi
İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Kamala Harris Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatih Artman Aydemir Akbaş Yıldız Kenter Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ozan Tufan Mert Günok Deniz Türüç Şenol Güneş Sebastian Vettel
Daha Fazla Bursa Bakan Çocuk İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Devlet Opera ve Balesi "Operet Gecesi"ni sanatseverlerle buluşturacak - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 17:59:16. #1.14#
title