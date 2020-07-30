ANKARA Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti
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ANKARA Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret ettiBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

30.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:07

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Destici, mezara karanfil bırakıp, Kuran-ı Kerim okudu. Basın mensuplarına açıklama yapan Destici, pandemi nedeniyle bayramda vatandaşları kurban kesim alanlarında dikkatli olması konusunda uyardı. Destici, Türkiye'nin her zaman güçlü olmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Milletimizin, yeryüzündeki bütün Müslümanların ve Türk ve İslam coğrafyasının mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramlarını tebrik etmem gereken kesimlerin başında şu anda hem ülkemiz içerisinde hem terörün her türlüsüne karşı kahramanca mücadele eden hem ülke sınırlarımız dışında hem hudut güvenliğimizi korumak hem de terörü inlerinde ezmek için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, kahraman Mehmetçiklerimizin, polisimizin, özel harekatımızın Rabbim yar ve yardımcısı olsun ve mübarek Kurban Bayramları mübarek olsun. En çok tebriki hak edenlerin başında onlar geliyor" diye konuştu.

Destici, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na geçerek şehit mezarlarını ziyaret etti.

ANKARA Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

Kaynak: DHA

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