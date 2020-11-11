Ankara depreme hazır mı

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk İMDER) Başkanı Uğur Murat Neşeli, İzmir'de yaşanan depremden Ankara'da yaşayanların da ders çıkarması gerektiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm biran önce başlamalıdır" dedi.

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk İMDER) Başkanı Uğur Murat Neşeli, İzmir'de yaşanan depremden Ankara'da yaşayanların da ders çıkarması gerektiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm biran önce başlamalıdır" dedi.

Yaşanan İzmir depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çubuk İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli, İzmir'de yaşanan depremin tüm Türkiye'ye olduğu kadar Ankara için de bir ders olması gerektiğini belirterek, "Ankara'nın bir ilçesi olarak Çubuk'ta da gerçek manada kentsel dönüşüm biran önce başlamalıdır" diye konuştu.

İzmir'de yaşanan depremden herkesin ders çıkarması gerektiğini ifade eden Neşeli, "İzmir depremi sonrası hem yöneticiler, hem tüketiciler hem de müteahhitler olarak bizler şapkamızı önümüze alarak çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Yapılan yanlışlardan bir an önce dönmemiz gerekiyor ve raflara kaldırılan kentsel dönüşüme biran önce yeniden başlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Ankara da deprem bölgesi"

Ankara'nın deprem anlamında riskli bölge içerisinde bulunduğunu dile getiren Neşeli, depremin ivmesi yüksek olduğunda bunun hem Ankara'da hem de Çubuk'ta ciddi hasara yol açabileceğinin altını çizdi. İlçede yapı stokunun çoğunun riskli olduğunun tahmin edildiğini, elle dökülmüş beton ve uygun mühendislik hesaplarıyla yapılmamış binalar olduğunu vurgulayan Neşeli, "İzmir'deki vatandaşların halini gördüğümüz zaman 'Acaba biz hangi binada oturuyoruz?' diye kendi kendimizi sorgulamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Çubuk'ta çarşı merkezinde kentsel dönüşüm yapılmalı"

Özellikle ilçe merkezinde kentsel dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğini anlatan Neşeli, şunları söyledi:

"Elbette bunun ekonomik zorlukları var. Ama hiçbir şey insan hayatından önemli değil. Tedbir almazsak ilerde çok farklı şeyler yaşayabiliriz. Ben buradan özellikle yeni ev alacaklara sesleniyorum. Aldıkları konutun zemin etüdünün yapılıp yapılmadığına bakılması gerekmektedir. Zemin etüdü deprem riskinde arsanın taşıyacağı yükü tespit eder. Zemin Etüt Raporu'nun bir kopyası müteahhitten istenmelidir. Binadaki makyaja değil öncelikle binanın sağlamlığına bakmak gerekir. Özelliklede müteahhit firmanın geçmişini, daha önce yaptığı işleri, bu işlerin kalitesini, zamanında teslim edilip edilmediğini araştırmak daha sonra karşılaşılabilecek tatsız durumların engellenmesi sağlanabilir. Alınacak konutun inşaat mühendisliği anlamında yeterli hizmet alıp almadığının sorgulanması son derece önem arz etmektedir. Yapıya ait statik projenin, alanında uzman bir inşaat mühendisine gösterilmesi faydalı olacaktır. Bu alanda uzmanlaşmış bir mühendisin bulunamadığı durumlarda, satın alınması planlanan yapının statik projesinin onay tarihine bakılarak yapının hangi teknik şartnameye uygun yapıldığının kontrolü yapılabilir. Bölgenin zemin grubunun araştırılması; eğer zayıf bir zemin üzerinde ise gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının sorgulanması, temel seçiminin uygunluğunun araştırılması; imalat aşamasında kullanılan beton ve çelik sınıflarının yeterli düzeyde olup olmadığının incelenmesi önemlidir."

"İnşaatlarda denetimler yetersiz"

Yapılan inşaatlarda betonun kalitesine, demirin yeterli olup olmadığına, binanın sağlamlığına bakılması gerektiğinin altını çizen Neşeli, "Denetimlerde inşaatın makyajına ve projeden 3-5 santim fazlası var mı ona bakılıyor. Müşteri de ne yazık ki ev ve iş yeri alırken balkonun geniş olması, kolonun az olması, fayansın kalitesi gibi konulara baktığı kadar inşaatın kalitesiyle ve kullanılan beton-demire bakmıyor. Son depremler mimari kaygılardan öte depreme karşı güvenli bir yapıda oturmak bilincine sahip olmamız gerektiğini öğretti. Yan yana bulunan iki binadan birinin çökmüş olması inşaat mühendisince yapılan tasarımın ne kadar hayati olduğunun açıkça göstermiştir. Bir yapının depreme karşı güvenli olması için pek çok parametre vardır. Projesinin doğru tasarlanması, uygulama hataları ve işçilik kusurlarının olmaması, beton sınıfı ve donatı çap aralıklarının doğru seçilmesi başlıca parametrelerdir. Bunları denetleyecekte öncelikle belediyeler ve yapı denetim firmalarıdır" diye konuştu.

"Çubuk İMDER kentsel dönüşüm için hazır"

Yerel yönetimlerden Çevre Şehircilik Bakanlığına kadar herkesin taşın altına elini koymak zorunda olduğunu kaydeden Neşeli, "İlçede yapılacak doğru bir kentsel dönüşümde biz Çubuk İMDER olarak 100'den fazla üyemiz ile her türlü teknik ve maddi anlamda katkıyı vermeye hazırız. Biran önce depreme dayanıksız yapıların yıkım ve kentsel dönüşüm kararları verilmelidir. Bir dahaki olası deprem felaketinde can ve mal kayıplarında üzüntü duymak ve aynı tekrarlara girmek, biz söylemiştik demek istemiyoruz. Söylemek, söylenmek yerine deprem master planı içerisinde görev ve sorumluluk almayı istiyoruz" dedi.

"Beton firmaları denetlenmeli"

Beton firmalarının ciddi manada denetlenmesini de isteyen Neşeli, özellikle beton kalitesinin depremde çok önemli olduğunu ifade ederek, "Talep edilen beton ile getirilen beton arasında zaman zaman farklar oluştuğu bilgisi geliyor bizlere. Bu hem inşaat sahibini zor durumda bırakıyor hem de inşaatın kalitesini düşürüyor. Mutlaka bunun kaynağında denetlenmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı