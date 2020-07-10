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Ankara Demirspor, ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği play-off kararının ardından ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Ankara Demirspor, ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldı
10.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:40

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği play-off kararının ardından ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkent ekibinin 57 puan toplayarak 2. sırada yer aldığı, ligin devam etmesi durumunda ise matematiksel olarak şampiyonluk şansının çok yüksek olduğunun altı çizildi. Mavi-lacivertli takım, fikstüre göre ilk maçında ligden çekilen Elazığspor'dan 3 puan alacak, şampiyonluk mücadelesi verdiği en önemli iki rakibi ile evinde oynayacaklarını belirterek, söz konusu kararla play-off oynatılmasını hakkaniyetli bulmadıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"TFF Yönetim Kurulu 08.07.2020 tarihinde yapınış olduğu toplantı sonunda duyurduğu kararla 2. Lig Beyaz ve Kırmızı grupta an 'itibariyle lider olan takımları şampiyon ilan etmiş, ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan takımların da 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da play-off müsabakaları yapacağını duyurmuştur.

Aynı kararda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor takımını 'matematiksel' olarak küme düşürmüştür. TFF sondan ikinci Niğde Anadolu FK ise ligden düşürmemiştir. Oysa Niğde Anadolu FK'nın puanı 17 'dir, bu puanın içinde ligden çekilen Elazığspor'u hükmen yendiği için hanesine eklenen 3 puan da vardır. Maç yaparak Niğde Anadolu FK'nın elde etmiş olduğu reel puan 14 dür. Ligde kalması için geçmesi gereken bir üst sıradaki Etimesgut Belediyespor'un puanı ise 28 ve Elazığspor ile de müsabakası bulunduğundan ligler oynansa ve 5 maçını kaybetse dahi 31 puanla ligi tamamlayacaktır. TFF; 28 Maçta 14 puan toplayan Niğde Anadolu FK'nın son 6 maçta 15 puan alacağım öngörmüş ligden düşürmemiştir. Bizlerde burada bir haksızlık görmüyoruz.

Ancak, aynı grupta 57 puan toplayan ve 2. Sırada yer alan Ankara Demirspor'un lig devam etse "matematiksel" olarak şampiyonluk şansının çok yüksek olduğu açıkken söz konusu kararla play-off oynatılmasını hakkaniyetli bulmuyoruz Fikstüre göre ilk maçında ligden çekilen Elazığspor'dan 3 puan alacak kulübümüz, şampiyonluk mücadelesi verdiği en önemli iki rakibi ile evinde oynayacak, Kırşehir deplasmanına gidecek, sondan ikinci Niğde Anadolu FK ve Ligden düşen Kardemir Karabük ile oynayarak ligi bitirecekti. Söz konusu durum göz önüne alındığında Türkiye Liglerinde en fazla şampiyon olma şansına sahip takımın Ankara Demirspor Kulübü olduğu görülecektir. Pandemiden dolayı maçların oynatılmaması kararı alınıp düşecek takımlara uygulanan ilkesinin kulübümüze de uygulanması gerekirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun doğru bulmadığımız 8.7.2020 tarihinde aldığı karara İtiraz ediyor ligden çekilme, maçlarını oynamama ve profesyonel futbol şubemizi kapatma, profesyonel futboldan çekilme kararı aldığımızı Türk Spor Kamuoyuna ilan ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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