Ankara Demirspor'dan, Sakaryaspor maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama Açıklaması Ankara Demirspor, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Sakaryaspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Demirspor, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Sakaryaspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten "Spor barıştır, kardeşliktir." başlığıyla yapılan açıklamada, "Sakaryaspor ile oynadığımız ve kazandığımız play-off müsabakasından sonra yöneticilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, yöneticilerimize saldıranlar ile ilgili hukuki zeminde her türlü girişimde bulunacağımızı belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'da oynanan play-off çeyrek final müsabakasında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek yarı finale yükselmişti.

Kaynak: AA