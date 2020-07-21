Ankara Demirspor'dan flaş açıklama! "Spor barıştır, kardeşliktir..."
Kulüpten "Spor barıştır, kardeşliktir.
21.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:32
Kulüpten "Spor barıştır, kardeşliktir." başlığıyla yapılan açıklamada, "Sakaryaspor ile oynadığımız ve kazandığımız play-off müsabakasından sonra yöneticilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, yöneticilerimize saldıranlar ile ilgili hukuki zeminde her türlü girişimde bulunacağımızı belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Antalya'da oynanan play-off çeyrek final müsabakasında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek yarı finale yükselmişti.
Kaynak: Hürriyet