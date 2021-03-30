Ankara Demirspor, 1947'de elde ettikleri Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurdu
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Ankara Demirspor, 1947'de elde ettikleri Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurdu

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Ankara Demirspor, 1947'de elde ettikleri Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurdu

Ankara Demirspor, 1947'de elde ettikleri Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için dün Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını duyurdu.

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Ankara Demirspor, 1947'de elde ettikleri Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için dün Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurumuzu gerçekleştirdik. Taraftarımıza saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "Bir asra yaklaşan tarihiyle Türkiye futbolunda önemli bir yere sahip olan, Türk futbolunun gelişmesi için emek veren Ankara Demirspor, tarihine ve taraftarına olan sorumluluğunu yerine getirerek 1947 yılında elde edilen Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurusunu gerçekleştirdi." ifadeleri de paylaşıldı.

Öte yandan, Ankara Demirspor yönetiminin ilgili başvuru evrakını dün TFF'ye sunduğu, diğer Ankara kulüpleri ve Fenerbahçe yönetimiyle de birlikte hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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