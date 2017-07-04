Ankara Demetevler'de Suriyeli Gerginliği! Polis, Kalabalığa Müdahale Ediyor

Ankara Yenimahalle'de bulunan Demetevler'de akşam saatlerinde sokak hareketliliği yaşandı.

Suriyeli mülteciler hakkında çeşitli dedikoduların yayıldığı mahallede vatandaşlar sosyal medyadan da organize olarak sokağa döküldü.

Gerginliğin gece saatlerine kadar sürdüğü olayda çevik kuvvet polisi toplananlara TOMA ile müdahale etti.

"TAHRİKLERE KAPILMAYIN" ANONSU YAPILDI

Büyük bir kavgaya dönüşen olaylara onlarca kişi katılırken, Ankara sokaklarındaki hareketlenme ilk anda bastırılamadı. Ancak ilerleyen saatlerde çevik kuvvet, sokağa çıkan vatandaşlardan evlerine dönmeleri istedi.

TOMA'lardan, "tahriklere kapılmayın" anonsu yapmasıyla ve polisin biber gazı kullanmasıyla gerginlik azaldı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Olaylarda bir kişinin yaralandığı, bazı iş yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.

TWİTTER'DAN AKIL ALMAZ TAHRİK

Son günlerde sosyal medya sitesi twitter'da Suriyeli mültecilere karşı başlatılan düşmanlık ve nefret söylemleri artmıştı. Suriyelilerin geri dönmesi için kampanya başlatan bazı gruplara, provokatörler de destek verince sosyal medyada öfke büyümüştü.

Ankara'daki olayın ilk anlarından itibaren de olayları kızıştırmak isteyen sosyal medya kullanıcıları akıl almaz dedikodularla provokasyon yapmaya çalıştı.