ANKARA DANS SPORU (LT&ST) 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU

ANKARA (Habermetre) - 11-16 Ocak 2022 Tarihleri Arasında ANKARA İLİNDE DANS SPORU(LATİN&STANDART) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSU (6 GÜN)

ÖN KAYIT: 23-30 ARALIK 2021

KURS TARİHİ: 11-16 OCAK 2022

Eğitmen: HAKAN TAŞDEMİR

Kursun Yapılacağı Adres: JUST DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

Zülfü Tiğrel Caddesi Kuzu Effect AVM Kat 1 Oran - Ankara

UYGULAMA EĞİTİMİ

Temel Eğitim kursunu başarı ile bitirenlerin federasyonlarca yapılan eğitimini ifade eder.

Uygulama Eğitimine Katılım Şartları

1)Federasyon eğitim talimatında belirtilen sağlık şartlarını taşımak

2) 18 Yaş (İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak)

3) En Az Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak

4) T. C. Vatandaşı Olmak

5) Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 7. maddesinin (ç) bendinde yer alan suçlardan mahkum olmamak

6) Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak

NOT: Antrenörlük kurslarının ön kayıtları yukarıda belirtilen tarihlerde e-devlet/spor bilgi sistemi(uygulamaya git)/spor elemanı/kurs başvuruları üzerinden yapılacaktır.

E-devlet üzerinden ön kaydını yaptıran adaylara sistem üzerinden referans numarası mail ya da mesaj olarak gelecektir. Ödemelerin referans numarasıyla Halkbankası veznelerinden ( 1. 250 tl) 30 OCAK 2021 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. (30 OCAK 2021 son gün) Ödeme yapmayan adayların kurs kayıtları geçerli sayılmayacaktır.

Ders programı İçin Tıklayınız...

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

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