Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi - Haberler

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Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RUSYA'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde toplanan 3 kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

ANKARA (DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde toplanan 3 kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine, çok sayıda vatandaş büyükelçiliğe gelip bölgeye gönderilmesi için gıda ve sağlık malzemesi yardımı yaptı. Elçiliğe getirilen yardım malzemeleri büyükelçilik çalışanları ve gönüllü Ukraynalılar tarafından teslim alınıp paketlenerek kamyonlara yüklendi. Yardım kolilerini taşıyan 3 kamyon, Ukrayna'daki halka ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım kolilerinin yarın Ukrayna'da olacağı belirtildi.

Görüntü Görüntü:

-Kamyonların doldurulması

-Malzemeleri getiren vatandaşlar

-Röportaj

-Görevlilerin malzemeleri ayırmaları

-Detaylar

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Şaduman UNUTMAZ-Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, (DHA)

Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi

Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi

Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Ankara, Güncel, Haberler

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