Ankara'dan Samsun'a Türk bayrağı taşıyan AFAD gönüllüsü bisikletçiler Çorum'a ulaştı

Ankara'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Samsun'a hareket eden AFAD gönüllüsü 19 bisikletçi, Çorum'a ulaştı.