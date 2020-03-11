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Ankara'dan müjde geldi, Şehir Hastanesi hattı ihaleye hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmede, Emek-Şehir Hastanesi metro hattının uygulama projelerinin bu ay sonuna kadar hazırlanıp bakanlığa teslim edilmesi ve bu yılın ilk yarısında da...

11.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:23
Ankara'dan müjde geldi, Şehir Hastanesi hattı ihaleye hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmede, Emek-Şehir Hastanesi metro hattının uygulama projelerinin bu ay sonuna kadar hazırlanıp bakanlığa teslim edilmesi ve bu yılın ilk yarısında da ihalenin gerçekleştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.


Bakanlar Kurulu'nun "Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararına", Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı da eklenmişti. Bu kararın 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi gazetede yayımlanmasının ardından Bursa - Ankara arasındaki trafik de hızlandı. Süreci büyük bir hassasiyetle takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti. Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün de katıldığı toplantıda Emek - Şehir Hastanesi hattı bütün yönleri ile masaya yatırıldı.


İhale hazırlığı


Emek İstasyonu sonundaki geceleme hattından başlayarak, depo bağlantı hattı ile birlikte yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki Emek - Şehir Hastanesi hattının uygulama projelerinin bu ay sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp bakanlığa sunulması kararlaştırıldı. Görüşmede, uygulama projelerinin teslim edilmesinin ardından bu yılın ilk yarısında ihaleye çıkılması ve ihtiyaç duyulacak raylı sistem araçlarının da projeye dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Toplantıda ayrıca Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nden direkt çevre yoluna bağlantı kolu oluşturması konusu da ele alındı. Bursa adına oldukça verimli geçen görüşmelerde kamulaştırmanın yapılmasının ardından çevre yoluna bağlantının sağlanacağı belirtildi.


Ankara'dan tam destek


Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşmenin Bursa adına çok verimli geçtiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle Emek-Şehir Hastanesi metro hattı projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından dikkatle takip edildiğini söyledi. Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım için büyük önem taşıyan bu projede Ankara'nın tam desteğini aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Hiç zaman kaybetmeden bu ay sonuna kadar uygulama projelerini tamamlayıp bakanlığa teslim edeceğiz. Bu yılın ilk yarısında da ihalenin yapılmasını planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sürecin takipçisi olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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