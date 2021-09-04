Ankara'dan Mardin'e kadar uzanan bir hikaye! Aygün Yenigün'ün yeni kitabı ÇÖL, okurlara pek çok tanıdık duygu yaşatıyor
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Ankara'dan Mardin'e kadar uzanan bir hikaye! Aygün Yenigün'ün yeni kitabı ÇÖL, okurlara pek çok tanıdık duygu yaşatıyor

Ankara'dan Mardin'e kadar uzanan bir hikaye! Aygün Yenigün'ün yeni kitabı ÇÖL, okurlara pek çok tanıdık duygu yaşatıyor
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Yazar Aygün Yenigün'ün yeni kitabı ÇÖL, okuyucuyu Ankara'dan Mardin'in tozlu sokaklarına götürüyor. Mona Kitap etiketiyle çıkan kitap, yolları kesişen Ayşegül ve Cenk'in hüzün kokan hikayesini anlatıyor. Pek çok tanıdık duyguya ev sahipliği yapan kitapta okuyucu sürpriz bir son bekliyor.

Mona Kitap etiketiyle yayımlanan ÇÖL, Ankaralıların ve yolu başkentle kesişmiş olanların kendilerinden ve geçmişlerinden çok şey bulacağı bir Ankara romanı olarak karşımıza çıkıyor. Küçük hayallerinin peşi sıra yürüyen genç bir kızın dramıyla başlayan ÇÖL, kaderin cilvesiyle yolları kesişen Ayşegül ve Cenk üzerinden insan olmak, büyümek, iyileşmeyen yaralar ve hayat hakkında bir hikaye anlatıyor.

AŞKIN BİLİNMEZLİĞİNİ SORGULUYOR

Aygen Yenigün kitabında aşkın bilinmezliğine, yolların getirdiklerine ve çocukluk izlerinin etkisine dair okuyucuya yeni bir pencere açarken birini sevmenin ne demek olduğunu sorguluyor.

ANKARA'DAN MARDİN'E UZANAN BİR HİKAYE

Okuyucu yazarla birlikte sürükleyici bir gezintiye çıkıyor. Ankara'nın yokuşlarında, parklarında yürüyor, Mardin'in taş binalarına, Midyat'ın dar sokaklarına giriyorlar. Aşk, hüzün ve korkuların engel olamadığı büyük umutlar arasında dolaşırlarken onlara unutulmayan şarkılar eşlik ediyor. Hep birlikte hem tanıdık duygularla tekrar karşılaşıyor hem de Türkiye'nin ve hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorlar.

Okur, Aygen Yenigün'ün alışılmadık kurgusuyla merak uyandıran bir hikayenin içine dalarken, adım adım kendisini bekleyen sürpriz sona yaklaşıyor.

Kitabın sürükleyici sayfalarından birkaç cümle ise şöyle:

"Ayşegül hiçbir şey söyleyemeden başını bu kez engebeli Ankara'ya çevirdi. Kuşbakışı bakınca içi kabarmış birinin bol nazarlı, dedikodulu kahve falına benziyordu şehir; düzensiz ve karmaşık. Doğup büyüdüğü, bırakıp giden birçok arkadaşının aksine hâlâ sevdiği ve içinde kendini güvende hissettiği Ankara üç vakte kadar ona neler getirecekti acaba?"

Ankara'dan Mardin'e kadar uzanan bir hikaye! Aygün Yenigün'ün yeni kitabı ÇÖL, okurlara pek çok tanıdık duygu yaşatıyor
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Ankara'dan Mardin'e kadar uzanan bir hikaye! Aygün Yenigün'ün yeni kitabı ÇÖL, okurlara pek çok tanıdık duygu yaşatıyor - Haberler
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