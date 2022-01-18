Ankara'dan kısa kısa

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mutfak araç ve gereçleri üreten ihracatçı fabrikayı ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mutfak araç ve gereçleri üreten ihracatçı fabrikayı ziyaret etti.

Taşpınar Mahallesi'ndeki Mutaş AŞ'yi ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgi alan Demirbaş, ilçede istihdama katkıları ve yeni yatırım yapmaları dolayısıyla şirketin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Kuzucu'ya teşekkür etti.

Çubuk'tan 41 ülkeye mutfak araç ve gereçleri ihraç ettiklerini anlatan Kuzucu, toplam 200 kişiyle otel, hastane, yurt ve askeri birliklerin talep ettiği ürünleri imal ettiklerini aktardı.

Demirbaş da ilçede ihracata yönelik çalışmalar yapılmasının gurur verici olduğuna değinerek, "İlçemizde istihdam sağlayacak ve ekonomiye katkı verecek tüm yatırımcılara belediye olarak destek olmaya çalışıyoruz. Her zaman şunu söylüyorum; yatırım yapan ve istihdam sağlayan herkesin başımızın üstünde yeri var. İlçemizde buna benzer fabrikaların artması için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Hilal Kart kullanım miktarı artırıldı

Gölbaşı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik Hilal Kart uygulamasında kullanım miktarının 300 liradan 500 TL'ya yükseltildiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, uygulama sayesinde pek çok Gölbaşılı vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

Hilal Kart kullanım miktarını 300 TL'den 500 TL'ye çıkardıklarını aktaran Şimşek, "Şehit, gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediyemiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, Hilal Kart'larına yüklediğimiz nakitle Sosyal Market'ten gıda, giyim ve benzeri ürünleri alma imkanına kavuştu." ifadesini kullandı.