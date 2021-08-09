Ankara'dan kısa kısa
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Ankara'dan kısa kısa

Ankara'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi hasar gördü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi hasar gördü.

İlçenin Hacıkara Mahallesi Atlas sokaktaki bağ evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alıan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Müftü Ahmet İnciler Beypazarı ilçe müftülüğüne atandı

İstanbul Maltepe müftülüğü görevini 6 yıldır yürüten Ahmet İnciler, Beypazarı ilçe müftülüğüne atandı.

Tefsir Anabilim dalında "Kur'an'da İnfak" konulu doktora çalışması devam eden İnciler, ilçedeki görevine başladı.

Beypazarı'nda çevre temizliği

Beypazarı Bisiklet Derneği üyeleri, ormanlık alanlarda çevre temizliği yaptı.

Dernek Başkanı Reşat Ertan, dernek üyeleri ile birlikte çöp toplama etkinliği için bir araya geldiklerini söyledi.

Yangınların önüne geçmek ve ormanlara sahip çıkmak için Beypazarı bölgesindeki ormanlık alanda temizlik yaptıklarını belirten Ertan, "Ormanların içinde torbalarca çöp topladık. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Çevremizi temiz tutalım." dedi.

Güdül ilçesinde kaymakam ve belediye başkanı köylülerin sorunu dinledi

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Akçekese Mahallesi'ni ziyaret etti.

Köylülerin sorunlarını dinleyen İncesu, ilçenin tüm köylerine giderek vatandaşla bir araya gelip sorunları yerinde tespit edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ise köy ziyaretleri sayesinde yaşanan sorunların büyük bölümünü çözdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ziyaretlerimizin amacı köylümüzün, muhtarlarımızın sorunlarını yerinde öğrenmektir. Burada bizlere iletilen sorunları hemen ele alarak çalışma başlatıyoruz. Köylerimizde, yol, su, çocuk parkı, köy içi kaldırım gibi sorunlar kalmadı."

Ankara'dan kısa kısa
Ankara'dan kısa kısa
Ankara'dan kısa kısa
Ankara'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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