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Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyeye ait aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyeye ait aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Acar, yılın her günü ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayırseverlerin destekleriyle yemek hazırladıklarını kaydetti.

Acar, aşevine katkı sağlayan hayırseverlere destekleri için teşekkür etti.

Başkan Acar, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Başkan Acar, Kızılcahamam Belediyesi Nitelikli İlkeli Nesiller Anaokulunda yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Çocukların, geleceğin teminatı olduğunu aktaran Acar, onların yüzünü güldürmenin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Öğretmenlere de gösterdikleri emekler dolayısıyla teşekkür eden Acar, bütün çocuklara hayırlı bir gelecek temennisinde bulundu.

Ankara'dan kısa kısa
Ankara'dan kısa kısa
Ankara'dan kısa kısa
Ankara'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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