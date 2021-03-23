Ankara'dan kısa kısa
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Ankara'dan kısa kısa

23.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:31
Ankara'dan kısa kısa

??????? Türkiye'de havuç üretiminin önemli bir kısmının üretildiği belirtilen Beypazarı ilçesinde havuç fiyatının ucuzladığı bildirildi.

??????? Türkiye'de havuç üretiminin önemli bir kısmının üretildiği belirtilen Beypazarı ilçesinde havuç fiyatının ucuzladığı bildirildi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbahara girilmesiyle havuç fiyatının biraz düştüğünü söyledi.

İstanbul, Ankara gibi büyük kent merkezlerine gönderilen havuç fiyatında 25-50 kuruş arasında düşüş olduğunu belirten Ateş, "Artık mevsim yaza doğru gidiyor. Soğuk hava depolarında daha yüzlerce ton havuç var." dedi.

Ziyaretler

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz ve beraberindekiler, Yaşlılara Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Ziyarete açıklamada bulunan Yılmaz, yaşlılarla bir süre sohbet ettiklerini ve onların taleplerini dinlediklerini söyledi.

Yılmaz, "Yaşlılarımız, bizim ziyaretimizden oldukça memnun kaldı. Şehit ailelerimizi de ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz sürüyor." dedi.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu'yu makamında ziyaret etti.

Bozdemir ve İncesu karşılıklı görüşmelerinin ardından Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a ziyarete gitti.

Çeşitli konuların görüşüldüğü belediyedeki ziyarette, ilçeler arası dayanışmanın önemli olduğunu kaydedildi.

Belediye Başkanı Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek her iki kaymakama da teşekkür etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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