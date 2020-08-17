Ankara'dan kısa kısa AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları başkanlığına bir süre öncesi getirilen İsmet Köse, Gençlik Kolları olarak çalışmalara başladıklarını bildirdi.

AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları başkanlığına bir süre öncesi getirilen İsmet Köse, Gençlik Kolları olarak çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Köse, yaptığı açıklamada, partiye yeni üye kayıtları yaptıklarını belirtti.

"Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız." diyen Köse, "Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden ve dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Bizim gençlik olarak bu durum karşısında boş durmamız ya da yan gelip yatmamız olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız, İlçe Başkanımız ve Belediye Başkanımız bizlere destek verdiği sürece AK davamızın neferleri olarak çalışacağız." ifadesinde bulundu.

Kaymakam Acar ve Belediye Başkanı Yalçın'dan halk pazarına ziyaret

Güdül Kaymakamı Zeynep Acar, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halk pazarını ziyaret etti

Acar ve Yalçın, pazarcılarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Yalçın, "Güdül ilçemiz, başkentin sessiz ve sakin şehri ilan edildi. Bu anlamda ilçeye gezmeye gelenlerin yararlanabileceği tamamen hormonsuz ve kadınların bağında bahçesinde ürettiği, yetiştirdiği ürünlerin satışının yapıldığı pazar oldukça ilgi gördü. Bugün de Kaymakam Hanım'la birlikte pazartesi günleri kurulan halk pazarını gezdik. Gezimiden esnafımız oldukça memnun kaldı." dedi.

Çubuk Belediyesinden haşereyle mücadele

Çubuk ilçesinde haşereyle mücadele çalışmalarına hız verildi.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken sivrisinek ve haşerelere karşı da ilaçlama yapıldı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan ekipler tarafından, yeşil alan, ağaç, çöp bidonları, caddeler, sokaklar, su birikintileri ve ahır gübrelikleri gibi alanlar ilaçlandı.

Kaynak: AA