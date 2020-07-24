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Ankara'dan kısa kısa

Beypazarı ilçesine yakınlığı ve güzelliğiyle ilgi çeken Karagöl mesire alanı, hafta sonları olduğu kadar hafta içi de ziyaretçi alıyor.

Ankara'dan kısa kısa
24.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:24

Beypazarı ilçesine yakınlığı ve güzelliğiyle ilgi çeken Karagöl mesire alanı, hafta sonları olduğu kadar hafta içi de ziyaretçi alıyor.

Beypazarı Belediyesi tarafından işletilen Karagöl mesire alanında 5 bungalov ev ile bir misafirhane bulunuyor.

Beypazarı-Kıbrısçık kara yolu üzerinde Uşakgöl Yaylası'nın altında bulunan, 30 kilometrelik asfalt yolla ulaşım sağlanan Karagöl mesire alanında çadır kampı, doğa yürüyüşü ve diğer doğa sporu aktiviteleri yapabiliyor.

İstanbul'dan gelen Kemal Yıldız, sakin bir ortamda insanın çok rahat şekilde dinlendiğini söyledi.

Gölün etrafında tur atmaya ve gezinmeye doyamadığını vurgulayan Yıldız, "Çam ormanlarıyla kaplı mesire alanındaki gölün çevresinde yol var. Buradaki güzelliği ve doğayı beğendim. Herkese tavsiye ederim. Herkes bir köşede rahatlıkla pikniğini yapabiliyor." dedi.

Nallıhan'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Nallıhan Şubesince Çayırhan Mahallesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Abdullah Çetinkaya, kan ihtiyacını karşılamak için düzenli ve sürekli kan bağışında bulunulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kampanyanın 3 gün sürdüğünü ve 270 ünite kan toplandığını belirten Çetinkaya, "Kan vermenin sağlık açısından da çok faydası var. 18-65 yaş arası sağlıklı herkes kan verebilir. Halkımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünden tayin

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Adana Emniyet Müdür Yardımcılığına, Emniyet Müdür Yardımcısı da Hakkari Emniyet Müdürlüğü emrine atandı.

Boşalan Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ve müdür yardımcılığına ise henüz atama yapılmadı.

Muhtarlar Beypazarı ilçesinde bir araya geldi

Ankara'nın Muhtarlar Derneği başkanları, Beypazarı ilçesinde bir araya geldi.

Ankara'da bulunan Muhtarlar Derneği başkanları, Ankara Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Beypazarı Kayabükü Mahallesi Muhtarı Muammer Köksal'ın daveti üzerine Beypazarı ilçesindeki Karagöl mesire alanına geldi.

Muhtarlar, Ankara Muhtarlar Federasyonu seçimleri dolayısıyla görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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