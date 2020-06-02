Ankara'dan kısa kısa Ankara'da, Nallıhan Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni normalleşme sürecine ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Ankara'da, Nallıhan Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni normalleşme sürecine ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgınla mücadelede yeni döneme girildiği belirtilerek, vatandaşlardan rehavete kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan, kurallara uyarak hareket edilmesi istendi.

Artık kontrollü sosyal hayat döneminde olunduğu vurgulanan açıklamada, "Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Güdül'deki dezenfekte çalışmalarına destek

Mamak Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Güdül ilçesine bağlı Akçakese Mahallesi'ndeki çalışmalara destek verdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatlarıyla Güdül'e gelen ekipler, virüs savar ile cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bu zorlu günde kendilerine destek veren Köse ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA