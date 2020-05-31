Ankara'dan kısa kısa Beypazarı ilçesinde 60 yaşındaki kadının ayı saldırısı sonucu öldüğü Kozalan Mahallesi'nde ayılar bu kez arı kovanlarına saldırdı.

Beypazarı ilçesinde 60 yaşındaki kadının ayı saldırısı sonucu öldüğü Kozalan Mahallesi'nde ayılar bu kez arı kovanlarına saldırdı.

Mahallede, Alaettin Tanrıseven'in kovanlarına ayıların saldırması sonucu arıları telef oldu.

Mahalle sakinleri, yaşanan olaylar sonrası köyde dolaşmaya korktuklarını ifade ederek, önlem alınmasını istediklerini dile getirdi.

Çubuk'ta park ve bahçeler normalleşme sürecine hazırlanıyor

Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs salgınının ardından hafta başı geçilecek normalleşme süreci için ilçe genelinde hazırlık çalışmaları yürütüyor.

Ekipler ilçe genelindeki parklarda birbirinden farklı peyzaj çalışması yaparken, yaklaşık 2 ay önce salgın nedeniyle parklarda şeritlerle kapatılan veya sökülen bank, kamelya, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarını tekrardan yerine koyuyor.

İlçede dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor.

Ekipler, normalleşme sürecinde özellikle park ve bahçelere gidecek vatandaşları düşünerek, çalışmaların çoğunu Atatürk Parkı, Yeşil Çubuk Parkı ve Çubukabad Park ile spor alanlarında yoğunlaştırıyor.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sürdürülen çalışmaların sonunda ülkemizde elhamdülillah koronavirüs ile mücadelede büyük bir başarı elde edildi. Vaka sayısındaki azalış tüm vatandaşlarımızı ve bizleri son derece mutlu etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme sürecinin hemen ardından biz de yerel yönetim olarak çalışmalarımıza başladık ve ara vermeden hızla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin normal hayata geçtikten sonra dışarıda daha çok vakit geçireceğini düşünerek çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah bu virüs belasından sonra hemşehrilerimiz parklarımızda temiz havasını alacak. Bu kapsamda ki çalışmalarımız da devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA