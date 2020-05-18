Ankara'dan kısa kısa Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlatılan iyilik gönüllüleri, yaptıkları çalışmalarla çocuklara bayram sevincini yaşatacak.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlatılan iyilik gönüllüleri, yaptıkları çalışmalarla çocuklara bayram sevincini yaşatacak.

İlçede çocuklarla bayramlaşmak ve onlara hediye vermek üzere iyilik gönüllülerince çalışma başlatıldı.

Hayırseverlerin de desteğiyle hazırlanacak hediye kolileri, Ramazan Bayramı'nda çocuklara ulaştırılacak.

Başkan Yardımcısı Selvi'den ziyaretler

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Çiftçiler Günü dolayısıyla Ziraat Odası ile Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına ziyarette bulundu.

Selvi, ilk olarak Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer'i ziyaret ederek yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hangi kolaylıkların sağlandığını ve ilçe genelinde kaç bin dekar alanda hububat ve sebze ekiminin yapıldığına ilişkin bilgi aldı.

Selvi, belediye olarak çiftçilerin bazılarına 5 bin lavanta dağıtımında bulunduklarını belirterek, çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelmelerini sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

Daha sonra Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığını da ziyaret eden Selvi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selvi, ziyaretlerde Çiftçiler Gününü kutlayarak, bereketli günler dileğinde bulundu.

Kaynak: AA