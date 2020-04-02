Ankara'dan kısa kısa Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında araç dezenfekte noktaları oluşturdu.

Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında araç dezenfekte noktaları oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede ve Çayırhan Mahallesi'nde oluşturulan araç dezenfekte noktalarında vatandaşların araçlarını ücretsiz bir şekilde dezenfekte ettirebilecekleri belirtildi.

Belediye başkanı İsmail Öntaş, araç dezenfekte noktalarının sabah 09.00'da başlayarak öğlenden sonra saat 16.00'ya kadar açık tutulduğunu söyledi.

Beypazarı'nda yüzlerce araç dezenfekte edildi

Beypazarı Belediyesinin hayata geçirdiği uygulama ile ilçeye giren ve ilçeden çıkan araçlar kara yollarının belirli noktalarında oluşturulan ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, Belediye olarak Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçeye giren ve ilçeden çıkan yüzlerce aracı dezenfekte ettiklerini söyledi.

İlçe girişi ve çıkışındaki ana yollar üzerinde oluşturulan araç dezenfekte merkezlerinde hizmet vermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kaplan, "Belediye olarak halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Kimsenin mecbur kalmadıkça evden çıkmasını istemiyoruz." dedi.

Kaplan, dezenfekte noktalarında Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de sürücülerin ateşini ölçtüğünü aktardı.

Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'tan pazar denetimi

Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Bazarı'nı denetleyerek vatandaşlara koronavirüsle ilgili 14 kurala uymaları ve evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede her hafta perşembe günleri kurulan ve ilçenin tek kapalı pazarı olan Çubuk Pazarı'nı ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İlçede, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir taraftan önlemler artırılırken, diğer taraftan da vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yapılıyor. Halk pazarında giriş ve çıkışlar ayrılırken, zabıta ekipleri pazar içinde belirlenen sayı kadar girişlere müsaade ediyor. Pazarın çeşitli noktalarına el dezenfektanları yerleştirilirken, esnafın maske ve eldivensiz satış yapmasına izin verilmiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığının yayımladığı 14 kuralın bulunduğu brandaların asıldığı pazarda, anonslarla kurullar hatırlatılırken, çeşitli aralıklarla da pazar dezenfekte diliyor.

Esnafa ücretsiz maske ve eldiven dağıtımının yapıldığı pazarda, zabıta ekipleri alışverişe gelen vatandaşları ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyor.

Esnafları maskesiz satış yapmamaları konusunda uyaran Kaymakam Keleş, vatandaşları da sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılar yaptı. Pazarda tezgahları tek tek gezen Kaymakam Keleş, yetkilileri de kimlik kontrolü yapmaları ve kurallara uymayanlara ceza kesmeleri konusunda uyardı.

Yapılan uygulamalarla ilgili bilgi veren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, "Küresel salgın koronavirüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bununla beraber ilçemizde kurulan ÇubukBazarı'nda esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.

Kaynak: AA