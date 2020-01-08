Ankara'dan kısa kısa

08.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:38

Ankara'da imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda, Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi Ortaokulu öğrencisi Enes Yıldırım, Ankara bölge ikincisi oldu.

Okul Müdürü Ahmet Tok, Altındağ ilçesi Veysel Türyaki İmam hatip Ortaokulunda yapılan yarışmaya Ankara genelinden 14 imam hatip ortaokulunun katıldığını söyledi.

Tok, "Okulumuzun 8. sınıf öğrencisi Enes Yıldırım'ın rast makamda okuduğu ezan ile Ankara bölge ikincisi olmuştur. Öğrencimizi ve hocasını tebrik ediyorum." dedi.

MHP İlçe Başkanı Orhan'dan Muhtarlar Derneğini ziyaret

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Orhan, Dernek Başkanı Muammer Köksal'dan, muhtarların, mahallelerin durumları ve muhtarların istek ve talepleri hakkında bilgi aldı.

MHP ilçe yönetimi olarak Cumhur İttifakı çerçevesinde ziyaretlerde bulunduklarını ve bu kapsamda zaman zaman oda, dernek başkanları ile bir araya gelerek görüşlerini aldıklarını anlatan Orhan, tüm muhtarların kendilerine gelerek sıkıntılarını anlatabileceklerini kaydetti.

Dernek Başkanı Köksal, Orhan'a ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: AA