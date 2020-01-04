Ankara'dan kısa kısa

04.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:36

Ankara'da, Beypazarı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, araçlara yaptıkları yatırımla ilçedeki hizmet kalitesini hızlı ve etkin bir hale getirdiklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibesiyle araç filosuna yüksek güvenlik ve vakumlama sistemine sahip süpürge aracı kattıklarını vurgulayan Kaplan, "Bu araçla meydanlar, bulvarlar, pazar yerleri ve yollarda temizlik işlemleri hızlı bir şekilde yapılacak. Makine, toz kalkmasını da engelliyor." diye konuştu.

Bu arada, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında, bu yılın ilk meclis toplantısı yapılarak, gündem maddeleri görüşüldü.

Yıl içerisinde yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA