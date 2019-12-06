Ankara'dan kısa kısa

06.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:21

Mamak Belediyesi tarafından yaptırılan Kutludüğün Pazar Yeri ve Parkı, düzenlenen törenle açıldı.



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmete giren pazar yeri ve parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi.



İlçeye yeni projeler kazandırdıklarını belirten Köse, "Projemiz klasik pazar işlevinin yanı sıra, doğal ürünlerinde satışının yapılacağı, köylü pazarı olarak da hizmet verecek. Tüm Ankaralılar buraya gelecek inşallah. Sizler burada alışveriş yaparken çocuklarınızda pazarın hemen yanında açtığımız parkta güzel vakit geçirecek. Pazar yeri ve parkımız hayırlı olsun." dedi.



Köse, kadınların el ürünlerinin üretimi ve satışını desteklemek için kadın kooperatifi kurma çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.



Törene, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Pursaklar'da Erdemli Gençlik Kulübü kuruldu



Pursaklar Belediyesi tarafından sanat, spor ve sosyal faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla Erdemli Gençlik Kulübü kuruldu.



Kulübün ilk toplantısı Pursaklar Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında gerçekleştirildi.



Çetin, belediye olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Toplantının ardından Çetin, katılımcılara kitap hediye etti.

Kızılcahamam'a 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapılıyor



Kızılcahamam Belediyesi tarafından 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin yapım çalışmalarına başlandı.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot ilçe olduğunu ve örnek çalışmalar yapıldığını belirtti.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen projeye destek verdiklerini aktaran Acar, merkezin kısa sürede tamamlanıp hizmete gireceğini kaydetti.



"Sıfır Atık Projesi"



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 250 ve 400 litrelik geri dönüşüm konteynerlerinin cadde ve sokaklara konulduğunu bildirdi.



Başkan Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Kızılcahamam'ın pilot ilçe olduğunu belirtti.



Proje kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Acar, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için başlatılan projede, pilot ilçe olarak seçilen Kızılcahamam'da geleceğimize bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye için örnek olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA